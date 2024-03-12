Мирзоян об ОДКБ: Миссия невыполнима

Официальному Еревану все еще непонятно, как партнеры по ОДКБ представляют зону своей ответственности на Южном Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 марта в Национальном собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям во время обсуждения отчета о ходе и результатах реализации программы правительства.

По словам министра, армянская сторона предпринимала все возможные усилия для того, чтобы прийти к минимально приемлемой формулировке, с которой можно было бы обратиться в организацию.

«Однако в конечном итоге мы поняли, что эти усилия не увенчаются успехом. То есть эта миссия была невыполнима», - сказал Мирзоян.