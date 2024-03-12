МИД Армении: Между Баку и Ереваном нет договоренности

Между Арменией и Азербайджаном нет какой-либо договоренности об отзыве международных исков друг против друга. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 марта в Национальном собрании.

«Обсуждаются различные варианты. И, разумеется, с пониманием того, что они должны стать частью общей среды. Если одна сторона сделает это, то другая должна ответить взаимностью. Договоренности об отзыве исков нет», - сказал Мирзоян.

Отвечая на вопрос о том, почему Армения ратифицировала Римский статут, если параллельно обсуждается возможность отзыва исков, министр, в частности, отметил: «Ратификация дает дополнительный правовой механизм безопасности».