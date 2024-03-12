Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с министром энергетики этой страны Али Акбаром Мехрабианом.

На встречах, проведенных в узком и расширенном составах, обсуждались актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области электроэнергетики. Министры обменялись мнениями о состоянии реализации проектов строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» и гидроэлектростанций на реке Араз, а также о процессах, осуществляемых в рамках Совместной технической комиссии и Рабочей группы.

Выражена удовлетворенность тем, что работы по обоим гидроузлам находятся на завершающей стадии, в ближайшее время состоится церемония их открытия. Также была подчеркнута важность форсирования вопросов, связанных со строительством электростанций, согласовано ускорение процесса. Были обсуждены вопросы, связанные с использованием водных ресурсов, а также совместными с иранской стороной мероприятиями по восстановлению, сохранению и охране исторических Худаферинских мостов.