В Тегеране встреча министров энергетики Азербайджана и Ирана фото
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с министром энергетики этой страны Али Акбаром Мехрабианом.
На встречах, проведенных в узком и расширенном составах, обсуждались актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области электроэнергетики. Министры обменялись мнениями о состоянии реализации проектов строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» и гидроэлектростанций на реке Араз, а также о процессах, осуществляемых в рамках Совместной технической комиссии и Рабочей группы.
Выражена удовлетворенность тем, что работы по обоим гидроузлам находятся на завершающей стадии, в ближайшее время состоится церемония их открытия. Также была подчеркнута важность форсирования вопросов, связанных со строительством электростанций, согласовано ускорение процесса. Были обсуждены вопросы, связанные с использованием водных ресурсов, а также совместными с иранской стороной мероприятиями по восстановлению, сохранению и охране исторических Худаферинских мостов.
На встрече были рассмотрены меры по ускорению строительства Ордубадской ГЭС мощностью 36 МВт на реке Араз, а также текущее состояние сотрудничества по координации работы электрических сетей Азербайджана, Ирана и России. Было принято решение провести в ближайшее время трехстороннюю встречу. В ходе беседы было также обсуждено расширение сотрудничества по обмену и транзиту электроэнергии. Стороны договорились об активизации взаимных усилий по развитию приоритетных проектов, находящихся в повестке сотрудничества.