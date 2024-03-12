Начало конца беспредела таксистов

Кабинетом Министров Азербайджана утвержден «Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе, в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха».

Так, операторы заказа такси обязаны передавать в информационную систему AYNA следующие обезличенные данные в режиме реального времени:

1. Дату и время в отношении каждого статуса легкового автомобиля такси;

2. Статус заказа такси (активный (водитель едет за заказчиком), отменен (заказ отменен водителем, либо заказчиком), исполняется (заказ производится), исполненный (поездка завершена);

3. Дату и время в отношении каждого заказа;

4. Цена, применимая к заказу такси, и способ оплаты поездки (наличный или безналичный);

5. Данные о регистрации перевозчика в качестве налогоплательщика;

6. Государственный регистрационный знак легкового автомобиля такси;

7. Местонахождение, маршрут и скорость автомобиля такси;

8. Статус автомобиля такси (свободен – заказы принимаются, занят – перевозит пассажиров, занят – не перевозит пассажиров и не принимает заказы);

9. Серию и номер водительского удостоверения водителя такси;

10. Дату, время начала и окончания режима работы и отдыха водителя такси.

Сбор этой информации внесет существенный вклад в формирование подробной базы данных о перевозках такси, использование этой информации в анализах, проводимых с целью улучшения транспортных услуг и инфраструктуры, а также послужит принятию более обоснованных решений в этой сфере и повышению безопасности перевозок такси.