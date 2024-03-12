Азербайджан заявляет об историческом шансе для мира

Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сегодня, наряду с другими вопросами, я поделился информацией о посконфликтной ситуации с Арменией, восстановительных и строительно-монтажных работах, возвращении вынужденных переселенцев и разминировании.

После восстановления территориальной целостности нашей страны появился исторический шанс на достижение мира с Арменией, и Азербайджан принимает все необходимые для этого меры. Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам», - подчеркнул министр.

По словам министра, точка зрения Азербайджана заключается в том, что для обеспечения регионального мира и стабильности необходимо полное соблюдение норм и принципов международного права.

«Азербайджан предпринимает систематические и последовательные шаги в направлении обеспечения мира», - добавил Байрамов.