Власти Азербайджана в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличили бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность на 19,6% - примерно до 5,9 млрд манатов, сообщил премьер-министр Али Асадов.

«Расходы на оборону и национальную безопасность, выделенные из госбюджета в 2023 году, составили 5,9 млрд манатов. Это на 19,6% больше, чем в 2022 году», - сказал Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджана в 2023 году на состоявшемся 15 марта заседании Милли Меджлиса.

По его словам, власти Азербайджана уделяют особое внимание вопросам укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности. «Поэтому продолжится развитие армии и повышение потенциала национальной безопасности», - отметил премьер-министр.

Али Асадов добавил, что в последующие годы из госбюджета будут выделяться значительные средства на эти цели.