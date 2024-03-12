Эльмир Алиев, Леверкузен - Кельн 14:13

Удаление Эльвина Джафаргулиева на 62-й минуте – один из важнейших эпизодов ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Байер» - «Карабах» (3:2). Несколькими минутами ранее «Карабах» вышел вперед, но тут же получил жесткий удар от главного арбитра матча Энтони Тэйлора и VAR: играть более 30 минут в меньшинстве против «Байера» - задача невероятно сложная.

Да, «Карабаху» удалось забить и второй мяч. Но было понятно, что «Байер» способен отыграть это преимущество, а лишний игрок на поле – только в помощь немецкой команде. В итоге так и случилось. Хозяева в добавленное время дожали обескровленную и уставшую команду Гурбана Гурбанова. Но вернемся к эпизоду с Джафаргулиевым. Было ли там удаление? Начнем с того, что все началось с ошибки самого Джафаргулиева. Он упускает мяч, которым завладел убегающий Джереми Фримпонг. Эльвин хватает соперника за майку. Тот не сразу, но падает. Фол последней надежды? Параллельно Фримпонгу к воротам стремительно бежит Бахлул Мустафазаде. То есть нельзя с уверенностью сказать, что футболист «Байера» обязательно выйдет один на один с голкипером «Карабаха» Андреем Луневым. Желтая карточка? Да, и Тэйлор именно ее вытаскивает из кармана. Но затем ему что-то подсказывают видеоассистенты. Английский рефери идет к монитору и меняет свое решение – красная!

На мой взгляд, фол, совершенный Джафаргулиевым, пограничный – между желтой и красной. Но все же, думаю, ближе к предупреждению, чем к удалению. Однако Тэйлор и VAR решили иначе. Тут, конечно, стоит вспомнить, что Эльвин подводит «Карабах» второй еврокубковый матч подряд. В ответной игре с «Брагой» он за несколько минут получил две желтые карточки и был удален с поля. Тогда команда с трудом смогла выстоять и вырвать победу у португальцев. С немцами это не прошло. А европейские СМИ и соцсети рассмешил момент, когда английский арбитр решил изменить свое решение и показать Джафаргулиеву красную.