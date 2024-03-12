Европа смеется над Джафаргулиевым: он хотел «дать пять» судье?! И все-таки – желтая или красная?
Удаление Эльвина Джафаргулиева на 62-й минуте – один из важнейших эпизодов ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Байер» - «Карабах» (3:2). Несколькими минутами ранее «Карабах» вышел вперед, но тут же получил жесткий удар от главного арбитра матча Энтони Тэйлора и VAR: играть более 30 минут в меньшинстве против «Байера» - задача невероятно сложная.
Да, «Карабаху» удалось забить и второй мяч. Но было понятно, что «Байер» способен отыграть это преимущество, а лишний игрок на поле – только в помощь немецкой команде. В итоге так и случилось. Хозяева в добавленное время дожали обескровленную и уставшую команду Гурбана Гурбанова.
Но вернемся к эпизоду с Джафаргулиевым. Было ли там удаление? Начнем с того, что все началось с ошибки самого Джафаргулиева. Он упускает мяч, которым завладел убегающий Джереми Фримпонг. Эльвин хватает соперника за майку. Тот не сразу, но падает. Фол последней надежды?
Параллельно Фримпонгу к воротам стремительно бежит Бахлул Мустафазаде. То есть нельзя с уверенностью сказать, что футболист «Байера» обязательно выйдет один на один с голкипером «Карабаха» Андреем Луневым. Желтая карточка? Да, и Тэйлор именно ее вытаскивает из кармана. Но затем ему что-то подсказывают видеоассистенты. Английский рефери идет к монитору и меняет свое решение – красная!
На мой взгляд, фол, совершенный Джафаргулиевым, пограничный – между желтой и красной. Но все же, думаю, ближе к предупреждению, чем к удалению. Однако Тэйлор и VAR решили иначе.
Тут, конечно, стоит вспомнить, что Эльвин подводит «Карабах» второй еврокубковый матч подряд. В ответной игре с «Брагой» он за несколько минут получил две желтые карточки и был удален с поля. Тогда команда с трудом смогла выстоять и вырвать победу у португальцев. С немцами это не прошло.
А европейские СМИ и соцсети рассмешил момент, когда английский арбитр решил изменить свое решение и показать Джафаргулиеву красную.
«Игрок сборной Азербайджана хлопает в ладоши, хочет рассмеяться и «дать пять» рефери. Но Тэйлор не воспринимает шутку, а справедливо показывает красную. Игрок «Карабаха» уходит с поля и неудержим в гневе», - пишет немецкий Bild, настаивая на том, что на 82-й минуте судья простил Абделлу Зубира, не удалив его, когда тот наступил на ногу Фримпонгу.
«Игрок «Карабаха» попытался «дать пять» судье, думая, что его желтая карточка была отменена, но вместо этого был удален, - пишет британский Daily Star. - В сети появилась видеозапись того, как английский арбитр Энтони Тэйлор показывает Джафаргулиеву желтую карточку. Но после проверки VAR Тэйлор изменил свое решение на красную карточку за фол последней надежды. Он отменил желтую, и Джафаргулиев явно почувствовал облегчение, аплодируя и пытаясь «дать пять» ему. Но Тэйлор огорчил защитника, быстро вытащив красную карточку и заставив рассмеяться даже комментатора».
Благодарим ETOPAZ, являющийся торговой маркой компании BAL LINE, за помощь в организации поездки представителей СМИ в Германию на матч «Байер» - «Карабах».