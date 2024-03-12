Али Асадов назвал рост зарплат азербайджанцев

Основным макроэкономическим показателем, достигнутым в 2023 году правительством Азербайджана, является обеспечение низкого уровня инфляции, была сохранена стабильность валютного рынка. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2023 году на состоявшемся 15 марта заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что на конец 2023 года объем внешнего государственного долга, сократившись на 3,5 процента, составил 6,46 миллиарда долларов США и 8,9 процента ВВП.

По словам Али Асадова, благодаря монетарной политике и антиинфляционным мерам уровень среднегодовой инфляции в 2023 году составил 8,8%.

Социальные расходы составили 36%, 13,1 млрд. Минимальная заработная плата была повышена на 15% и повысилась с 300 до 345 манатов. Это привело к повышению доходов 700 тыс. бюджетных работников в различных отраслях на 15%. Минимальная пенсия выросла на 16,7%, средняя на 17,3%.

В 2023 году на рост заработной платы и социальные выплаты было дополнительно израсходовано 750 млн манатов, которые охватили 1,9 млн граждан.

В прошлом году из обязательного фонда медицинского страхования в госбюджет поступило 1 млрд 264 млн манатов.