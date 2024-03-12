В Кремле недовольны заявлениями Макрона

Франция все больше вовлекается в войну в Украине, она уже участвует в ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.

«Мы читаем заявления господина Макрона, - отметил представитель Кремля. - Что Россия противник - да, для Франции это очевидно, потому что Франция - она уже втянута в войну на Украине».

«Она, собственно, косвенно принимает участие в этой войне, - добавил Песков. - И, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности».

Накануне Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что поражение Украины в войне не принесет мира, а Париж будет готов принять необходимые меры, чтобы не допустить победы России, власти которой считает своим противником.