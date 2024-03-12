Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:30

Армения отчаянно пытается найти новых союзников, ищет способы выйти из-под влияния России и попасть под «зонтик безопасности» Запада. С этой целью правительство страны использует возможности армянского лобби в Конгрессе США. Осенью прошлого года двухпартийная группа американских сенаторов приняла резолюцию под названием «Акт о поддержке Армении». В частности, США укрепили двусторонние контакты с Арменией в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества. А Пентагон запустил определенные программы поддержки армянской армии.

Пока в открытых источниках нет информации о прямой военной поддержке США Армении, в том числе о поставках оружия, но, по мнению некоторых аналитиков, Вашингтон может выступить гарантом безопасности Армении. Аналитики Джо Хаберман и Пол Кормари из корпорации RAND, влиятельного американского аналитического центра и подрядчика Пентагона по военно-стратегическому моделированию, комментируя эту тему, заявили, что вместо оказания «непоколебимой» поддержки Армении Вашингтону следует проводить более осторожную политику в регионе. Эта политика должна быть согласована с интересами как США, так и Армении. По мнению аналитиков, США должны помочь Армении защитить себя, но в то же время они должны послать сигнал Еревану о предельных возможностях в вопросе исполнения обязательств. «США могут помочь поддержать безопасность Армении, но по ряду причин не могут играть роль гаранта безопасности, тем более даже само руководство Армении проявляет осторожность в этом отношении», — пишут американские аналитики в своей статье, опубликованой в Just Security.

В статье говорится, что из-за Карабахской войны осенью 2020 года и последующих событий Армения потеряла надежду на Москву. Ереван больше не доверяет России и считает, что возглавляемая ею ОДКБ не выполняет свои обязательства. Авторы задаются вопросом: а стоит ли США беспокоиться о том, что происходит на Южном Кавказе? Отвечая на этот вопрос аналитики RAND пишут, что с узкой точки зрения национальных интересов этот регион не представляется стратегически важным для США, хотя события в регионе по понятным причинам вызвали обеспокоенность среди большей части армянской диаспоры в США. Однако, как отмечают аналитики, новая война в регионе будет противоречить интересам США. Одна из причин: новый конфликт может привести к еще большей дестабилизации и, в конечном итоге, к прекращению важнейших поставок энергоносителей союзникам США в Европе. Аналитики отмечают, что Армения наладила сотрудничество с рядом стран, в том числе с Францией и Индией, для поддержки своего военного потенциала. Однако без помощи США усилий этих стран будет недостаточно. «Соединенные Штаты могут помочь усилить потенциал сдерживания Армении. В рамках программы зарубежных военных продаж Соединенные Штаты могли бы предоставить Армении системы противовоздушной обороны ближнего действия, такие как ПЗРК, а также системы противодействия TROPHY, предназначенные для усиления защиты бронетанковых средств. Экспорт оружия в Армению также может включать более широкие системы борьбы с дронами, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. Эта технология могла бы дополнить возможности, которые Армения в настоящее время получает в рамках существующих сделок, таких как радары для борьбы с дронами GM-200 от Thales Group , которые она получила от Франции», — пишут они.

В то же время аналитики RAND отмечают опасность того, что западная военная техника может быть переброшена через Армению в Россию. Поскольку, хотя Армения и заморозила свое участие в ОДКБ, она помогает передавать в Россию товары, находящиеся под санкциями, в том числе технологии двойного назначения. «В соответствии с требованиями Закона о контроле за экспортом вооружений любая военная помощь Армении должна соответствовать требованиям конечного использования и контролироваться, чтобы предотвратить незаконную передачу любых технологий неавторизованным получателям. Соединенным Штатам следует потребовать проверяемых гарантий того, что Армения будет обеспечивать соблюдение западного экспортного контроля», — пишут аналитики. Авторы подчеркивают, что США не могут немедленно помочь Армении в сфере безопасности даже в случае подписания договора. Поставка военной техники и подготовка личного состава требуют определенного времени. С одной стороны, США должны продолжить политические усилия и работать вместе с Евросоюзом, чтобы предотвратить начало нового конфликта в регионе, с другой стороны, помочь нормализовать отношения между Арменией и Турцией, чтобы добиться региональной стабильности.