Армения сближается с Европой не против России

Официально заявляю, что Армения не участвует в программах, которые направлены против кого-либо, и не строит на этом свои отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 марта в Национальном собрании.

По его словам, углубление отношений с Западом и ЕС не направлено против Российской Федерации.

«Это также не направлено против наших соседей. Наша цель - повышение безопасности Армении», - сказал Мирзоян.