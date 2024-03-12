Россия бьет по Одессе: много погибших, раненых, есть разрушения... фото; обновлено 16:24
В Одессе уже 14 погибших после ракетного удара России, еще 46 человек ранены.
Среди погибших и раненых - спасатели, медики и местные жители.
Как сообщает Одесская ОВА, сотрудники служб приехали на место первого взрыва, когда прогремел второй. Среди медиков и спасателей также есть тяжелораненые. Общее количество пострадавших уточняется.
По данным следствия, около 11:00 российские военные провели ракетную атаку на Одессу. Прокуратура сообщает о повреждении жилых домов, станции техобслуживания, газопровода и пожарно-спасательных автомобилей.
* * * 15:15
В Одессе в результате российского ракетного удара погибли фельдшер и сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие оказывать помощь после первого взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Тяжелые ранения получили и другие спасатели и медики, сказал глава ОВА.
По предварительным данным, из-за попадания ракет по жилому району пострадали по меньшей мере 35 человек.
* * * 14:46
Одесса под жестким ракетным ударом из Крыма. Во время объявления воздушной тревоги в разных районах города раздавались мощные взрывы, передает УНИАН.
Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олег Кипер попросил население находиться в укрытиях. В соцсетях люди пишут, что есть попадания и пожары.
«Одесса под жестким обстрелом баллистики из Крыма», - сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.
По словам Кипера, есть пострадавшие. По словам очевидцев, пострадал жилищный частный сектор. Несколько раненых видели на улице.