В Одессе уже 14 погибших после ракетного удара России, еще 46 человек ранены.

Среди погибших и раненых - спасатели, медики и местные жители.

Как сообщает Одесская ОВА, сотрудники служб приехали на место первого взрыва, когда прогремел второй. Среди медиков и спасателей также есть тяжелораненые. Общее количество пострадавших уточняется.

По данным следствия, около 11:00 российские военные провели ракетную атаку на Одессу. Прокуратура сообщает о повреждении жилых домов, станции техобслуживания, газопровода и пожарно-спасательных автомобилей.