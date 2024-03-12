Баку и Ереван достигают взаимопонимания?

Армения и Азербайджан близки к консенсусу по поводу признания границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям, представляя выполнение программы правительства в 2023 году.

По словам Мирзояна, в этом вопросе позиции двух стран сейчас ближе, чем, к примеру, месяц назад.

«Взаимопонимания в этом вопросе (границ 1991 года) на данный момент больше, чем например, это было месяц назад. По моему впечатлению мы очень близки к взаимному согласию в этом вопросе», - сказал он.

По словам Мирзояна, «все без исключения власти Армении, по сути, вели переговоры о территориальных уступках в пользу Азербайджана».