Армения об обмене протоколами с Турцией

Армения и Турция сейчас обмениваются протоколами относительно исторического моста близ Ани. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 марта в Национальном собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям.

По словам Мирзояна, Ереван и Анкара достигли соглашения относительно совместного ремонта моста близ Ани. «Сейчас идет обмен конкретными протоколами по данному мосту. Необходимо понять, как можно оптимально организовать эту работу», - сказал армянский министр.

Что же касается договоренности об открытии границы для граждан третьих стран, Мирзоян заявил следующее: «К сожалению, частичное открытие еще не реализовано. И это несмотря на то, что у меня была возможность подтвердить данное соглашение уже с новым министром».