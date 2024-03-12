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В столице Азербайджана проходит XI Глобальный Бакинский форум на тему «Восстановление раздробленного мира» (Fixing The Fractured World). Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил на панельной сессии «Здоровье для каждого» XI Глобального Бакинского форума. Теймур Мусаев отметил, что актуальные глобальные риски, стоящие перед человечеством, вынуждают мировое сообщество тесно сотрудничать над восстановлением раздробленного мира: «Поскольку обеспечение безопасности и здоровья всех становится вопросом первостепенной важности, сегодняшние обсуждения укрепят наши совместные усилия по достижению этой цели. Лучшая подготовленность и адекватная стратегия требуют устойчивой глобальной инфраструктуры здравоохранения».

По словам министра, традиционный подход к системе здравоохранения не соответствует требованиям XXI века: «Стремительное развитие ИКТ позволило осуществить концепцию «Здоровье для каждого». Цифровизация здравоохранения - это трансформация сектора не только с технологической, но и культурной точки зрения. Цифровые технологии позволяют поднять взаимоотношения между врачом и пациентом в процессе принятия общих решений на качественно новый уровень. А это, в свою очередь, открывает путь к появлению новой парадигмы здравоохранения, акцентированной на фактор здоровья гражданина». Подчеркнув реализацию социально ориентированной политики, переход к цифровому правительству и диверсификацию экономики в период президентства Ильхама Алиева в Азербайджане, министр заявил, что эти факторы обусловили суверенитет и признание нашей республики в качестве ведущей страны региона. «За последние 20 лет в Азербайджане была проделана серьезная работа по укреплению национальной системы здравоохранения с точки зрения инфраструктуры, кадровых ресурсов и финансирования сферы», - отметил министр.

По его словам, в распоряжении главы государства от 25 декабря 2023 года подчеркнута роль Азербайджанской Республики как надежного и ответственного члена международного сообщества, активно способствующего борьбе с последствиями изменения климата: «Проведение COP29 в Баку в ноябре текущего года является наглядным подтверждением этого». Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», министр отметил, что наше здоровье тесно связано с окружающей средой, в которой мы живем: «Изменение климата оказывает существенное влияние на наше здоровье, благополучие и безопасность».