Али Асадов о закрытых границах: «Я подписал решение»

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прокомментировал закрытие сухопутных границ Азербайджана, сообщает АПА.

«Это в моей компетенции как премьер-министра, я подписал данное решение. Недавно я вновь подписал постановление о закрытии границ на 3 месяца», - сказал Асадов, добавив, что «некорректно связывать закрытие сухопутных границ с ВВП».

11 марта решением премьера Асадова срок действия карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 1 июля. Карантин подразумевает в том числе закрытые сухопутные границы.