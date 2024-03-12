Глава демократов призывает Нетаньяху уйти: Израилю нужны новые выборы
Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал провести в Израиле досрочные выборы, чтобы сместить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует BBC.
По словам влиятельного американского сенатора, в некогда стабильном и дружественном союзе Израиля и США появляются опасные трещины. «Как демократическая страна Израиль имеет право выбирать своих собственных лидеров, — заявил Шумер, — и мы должны позволить фишкам упасть так, как они лягут».
«Необходимо начать новую дискуссию о будущем Израиля, — добавил он. - По моему мнению, сделать это лучше всего путем проведения новых выборов».
Следующие всеобщие выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.
BBC отмечает, что Шумер - самый высокопоставленный этнический еврей в американской правящей элите. Его публичное заявление о том, что Нетаньяху сбился с пути, резко контрастирует с риторикой других американских лидеров, которые стараются избегать прямой критики израильского руководства по поводу ситуации в секторе Газа.
Шумер поддерживал израильскую политику на протяжении всех 25 лет, что он заседает в Сенате. Однако многочисленные жертвы израильской операции в Газе, по его словам, рискуют превратить Израиль в страну-изгоя, поскольку премьер Биньямин Нетаньяху «поставил собственное политическое выживание выше интересов страны». По словам Шумера, израильскому руководству необходимо как можно скорее скорректировать свой курс, приняв меры для более эффективной защиты гражданского населения в Газе.
В ответ руководство Израиля упрекнула сенатора: возглавляемая премьером Нетаньяху партия «Ликуд» напомнила Шумеру, что «Израиль не банановая республика», а политика премьер-министра «поддерживается подавляющим большинством». «Мы ожидаем, что сенатор Шумер проявит уважение в адрес демократически избранных израильских властей и не будет подрывать их авторитет», — говорится в заявлении, озвученном партийным руководством.
Посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Херцог также раскритиковал высказывания Шумера, написав в соцсети X (ранее Тwitter), что комментировать «внутриполитическую сцену демократического союзника» не просто бесполезно, а контрпродуктивно.