Глава демократов призывает Нетаньяху уйти: Израилю нужны новые выборы

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал провести в Израиле досрочные выборы, чтобы сместить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует BBC.

По словам влиятельного американского сенатора, в некогда стабильном и дружественном союзе Израиля и США появляются опасные трещины. «Как демократическая страна Израиль имеет право выбирать своих собственных лидеров, — заявил Шумер, — и мы должны позволить фишкам упасть так, как они лягут».

«Необходимо начать новую дискуссию о будущем Израиля, — добавил он. - По моему мнению, сделать это лучше всего путем проведения новых выборов».

Следующие всеобщие выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.