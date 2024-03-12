Фидан: «Это не означает, что Украина должна капитулировать»

«Турция поддерживает и признает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, в том числе Крыма», - заявил глава МИД. По его словам, Турция проявила инициативу о проведении переговоров между сторонами.

Министр отметил, что Турция всегда призывала к переговорам, диалогу для урегулирования конфликта: «Призыв к переговорам не означает капитуляции Украины. Это означает поиск решения путем диалога, отвечающего законным интересам Украины. Призыв к диалогу также не означает признания оккупации.

«За эти годы разрушена инфраструктура, имели место серьезные человеческие жертвы. В этой войне не будет победителя. Этот конфликт обязательно должен быть решен путем переговоров. Мы считаем важным установить режим прекращения огня на европейском континенте, соответствующий XXI веку», - добавил министр.