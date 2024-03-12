Китай стал строже вести себя с Россией

Китайские банки становятся все менее дружественными к российским импортерам. Они начали массово запрашивать у отправителей платежей из России информацию о конечных целях использования продукции, за которую перечисляются деньги, и о ее конечных пользователях, пишут российские СМИ.

«Подход бывает разный. В вопросе о конечных пользователях некоторые банки и отделения довольствуются объяснением, будет ли товар перепродан, а если да — что он будет использоваться в гражданских, а не военных целях.

Другие же требуют предоставить название и виды деятельности конечного получателя, следует из рассказов девяти импортеров, получивших такие требования на этой неделе. И, главное, в половине запросов импортера просят гарантировать, что конечный получатель никак не связан с российской армией или военно-промышленным комплексом», - рассказали собеседники оппозиционным российским СМИ.

Без этой информации банк не разблокирует перевод — а в последнее время российские платежи надолго зависают в китайских банках. «По статистике российского банка, с которым работаем, с 1 марта в Китай прошло не более 25% платежей», - рассказывает владелец экспортно-импортной компании.