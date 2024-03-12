Новая масштабная война Турции наш обзор
По итогам переговоров на высоком уровне по безопасности между Турцией и Ираком, прошедших в Багдаде 13 марта, Анкара вскоре может начать широкомасштабные военные операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
По имеющимся данным, эта операция будет проводиться совместно с Багдадом: турецкая армия планирует создать 30-40-километровую буферную зону на севере Ирака, отрезав связь РПК с севером соседней Сирии.
С турецкой стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава MIT Ибрагим Калын. С иракской стороны - представители спецслужб, министры иностранных дел Фуад Хусейн и обороны Табит Мухаммед аль-Аббаси, а также представители других правительственных структур.
Эти переговоры активизировали контакты между Анкарой и Багдадом. После заседания правительства 4 марта президент Эрдоган заявил, что Турция готовится раз и навсегда прекратить присутствие РПК на севере Ирака.
В совместном коммюнике, принятом накануне по итогам переговоров, Ирак признает РПК запрещенной организацией. Документ был опубликован одновременно на турецком и арабском языках.
Турецкая редакция Deutsche Welle цитирует пятый параграф коммюнике. В нем говорится — стороны признают, что РПК представляет угрозу безопасности Турции и Ирака, и что присутствие этой организации на иракских территориях противоречит Конституции страны.
«Турция удовлетворена решением Совета национальной безопасности Ирака включить РПК в список запрещенных организаций в этой стране. Стороны обсудили совместные шаги, которые необходимо предпринять против организации и ее доверенных лиц, использующих иракские территории для нападения на Турцию», — подчеркивается в пункте.
Решение Совета национальной безопасности Ирака о включении РПК в список запрещенных организаций было опубликовано одновременно с вышеупомянутым коммюнике. Иными словами, это решение является результатом переговоров, прошедших в Багдаде: турецкие дипломатические источники подчеркнули, что Ирак впервые признал РПК запрещенной организацией.
Источники сообщили, что на двусторонних переговорах по безопасности, состоявшихся в Анкаре в декабре прошлого года, Ирак признал, что РПК представляет собой общую угрозу для обеих стран. Теперь Багдад пошел еще дальше и включил РПК в список запрещенных организаций.
С мая 2019 года Турция проводит периодические рейды на севере Ирака, нанося авиаудары по позициям РПК и в помощь спецназу, пересекающему границу для нейтрализации террористов. Кроме того, турецкая армия имеет временные боевые позиции на севере Ирака. Но сейчас речь идет о масштабной военной операции и плане поставить под контроль турецкой армии 30-40-километровую буферную зону.
Несколько лет назад РПК захватила множество деревень на севере Ирака и создала сухопутный коридор на север Сирии. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, РПК пытается «объединить» северный Ирак и Сирию.
Следует отметить, что часть северной Сирии находится под контролем подразделений ОНС, аффилированных с РПК. Эти группировки совместно с «Сирийскими демократическими силами» являются союзниками США против ИГИЛ в регионе. Поддержка США «Сирийских демократических сил» является одной из главных причин многолетней напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Однако, учитывая влияние Штатов на иракское правительство, планы совместной военной операции Анкары и Багдада против РПК на севере Ирака и создания буферной зоны не могут осуществиться без согласия Вашингтона.
С этой точки зрения можно предположить, что недавнее соглашение между Анкарой и Багдадом также является результатом позитивной тенденции, наблюдаемой в последние месяцы в отношениях Турции с США.
Источники, близкие к турецкому правительству, говорят, что согласно плану Анкары, будет создан совместный с Ираком оперативный центр для проведения операции против РПК, будет обеспечена координация между военными и силовыми структурами двух стран.
Полковник в отставке Эрай Гючлюер, глава Евразийского центра стратегических исследований, заявил турецким СМИ, что очистка севера Ирака от РПК также поставит под сомнение присутствие группировки на севере Сирии. Фактически речь идет не о проведении операции на севере Ирака, а о запуске цепочки операций.
«Год назад Турция подготовила определенную стратегию по прекращению присутствия РПК на севере Ирака и запустила ее 22 декабря прошлого года. То есть о входе армейского корпуса турецкой армии на север Ирака, уничтожении баз РПК и возвращении не может быть и речи, цель - полный контроль над горными районами вдоль границы Ирака с Турцией на глубине около 20 километров. Если это произойдет, деятельность членов РПК на равнинах осложнится», — сказал Гючлюер.
Он полагает, что планируемую операцию против РПК поддержат лидеры Иракского Курдистана Барзани и Талабани, а также арабские племена и туркмены региона. «Вооруженные подразделения этих группировок, в том числе пешмерга, объединятся и образуют единую линию фронта против РПК, и эта линия фронта сотрет террористов с севера Ирака», — уверенно заявил эксперт.
Гючлюер добавил, что по итогам операции количество позиций и баз турецкой армии на севере Ирака будет увеличено, тем самым создав новую геополитическую ситуацию в регионе. «После того как Турция возьмет под свой контроль горные районы на севере Ирака, шансы других региональных игроков осуществлять различные действия в разное время уменьшатся», — сказал он.
По словам Гючлюера, одной из целей операции, в которой примут участие армейские силы центрального правительства Ирака, является перерезание логистической связи РПК между севером Ирака и севером Турции. После того как эта связь будет прервана, турецкая армия должна начать операцию против ОНС на севере Сирии.
Но как будут действовать в ходе совместной операции против РПК, запланированной Багдадом и Анкарой, силы шиитской группировки «Хашди-Шааби», действующей на севере Ирака и связанной с Ираном? Источник в этой группе сообщил, что официального решения о создании совместного оперативного центра между Турцией и Ираком пока нет. Но поскольку «Хашди Шааби» подчиняется иракскому государству, то действовать она будет по указанию Багдада.
Следует отметить, что правительство Ирака не комментирует новость о планах начать военные действия против РПК совместно с Турцией. Как сообщает турецкая служба BBC, дипломатические источники в Анкаре подтверждают, что на последних переговорах в Багдаде Турция обсуждала планы проведения совместных с Ираком военных операций против РПК. Эти источники говорят, что иракское правительство действует более конструктивно, чем раньше, чтобы положить конец присутствию РПК на территориях страны. Но окончательного решения пока нет. Эксперты полагают, что визит президента Эрдогана в Багдад, который, как ожидается, состоится в апреле или мае, может стать решающим в вопросе проведения совместных операций против РПК.