Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:14

По итогам переговоров на высоком уровне по безопасности между Турцией и Ираком, прошедших в Багдаде 13 марта, Анкара вскоре может начать широкомасштабные военные операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По имеющимся данным, эта операция будет проводиться совместно с Багдадом: турецкая армия планирует создать 30-40-километровую буферную зону на севере Ирака, отрезав связь РПК с севером соседней Сирии. С турецкой стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава MIT Ибрагим Калын. С иракской стороны - представители спецслужб, министры иностранных дел Фуад Хусейн и обороны Табит Мухаммед аль-Аббаси, а также представители других правительственных структур.

Эти переговоры активизировали контакты между Анкарой и Багдадом. После заседания правительства 4 марта президент Эрдоган заявил, что Турция готовится раз и навсегда прекратить присутствие РПК на севере Ирака. В совместном коммюнике, принятом накануне по итогам переговоров, Ирак признает РПК запрещенной организацией. Документ был опубликован одновременно на турецком и арабском языках. Турецкая редакция Deutsche Welle цитирует пятый параграф коммюнике. В нем говорится — стороны признают, что РПК представляет угрозу безопасности Турции и Ирака, и что присутствие этой организации на иракских территориях противоречит Конституции страны. «Турция удовлетворена решением Совета национальной безопасности Ирака включить РПК в список запрещенных организаций в этой стране. Стороны обсудили совместные шаги, которые необходимо предпринять против организации и ее доверенных лиц, использующих иракские территории для нападения на Турцию», — подчеркивается в пункте.

Решение Совета национальной безопасности Ирака о включении РПК в список запрещенных организаций было опубликовано одновременно с вышеупомянутым коммюнике. Иными словами, это решение является результатом переговоров, прошедших в Багдаде: турецкие дипломатические источники подчеркнули, что Ирак впервые признал РПК запрещенной организацией. Источники сообщили, что на двусторонних переговорах по безопасности, состоявшихся в Анкаре в декабре прошлого года, Ирак признал, что РПК представляет собой общую угрозу для обеих стран. Теперь Багдад пошел еще дальше и включил РПК в список запрещенных организаций. С мая 2019 года Турция проводит периодические рейды на севере Ирака, нанося авиаудары по позициям РПК и в помощь спецназу, пересекающему границу для нейтрализации террористов. Кроме того, турецкая армия имеет временные боевые позиции на севере Ирака. Но сейчас речь идет о масштабной военной операции и плане поставить под контроль турецкой армии 30-40-километровую буферную зону. Несколько лет назад РПК захватила множество деревень на севере Ирака и создала сухопутный коридор на север Сирии. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, РПК пытается «объединить» северный Ирак и Сирию.

Следует отметить, что часть северной Сирии находится под контролем подразделений ОНС, аффилированных с РПК. Эти группировки совместно с «Сирийскими демократическими силами» являются союзниками США против ИГИЛ в регионе. Поддержка США «Сирийских демократических сил» является одной из главных причин многолетней напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Однако, учитывая влияние Штатов на иракское правительство, планы совместной военной операции Анкары и Багдада против РПК на севере Ирака и создания буферной зоны не могут осуществиться без согласия Вашингтона. С этой точки зрения можно предположить, что недавнее соглашение между Анкарой и Багдадом также является результатом позитивной тенденции, наблюдаемой в последние месяцы в отношениях Турции с США. Источники, близкие к турецкому правительству, говорят, что согласно плану Анкары, будет создан совместный с Ираком оперативный центр для проведения операции против РПК, будет обеспечена координация между военными и силовыми структурами двух стран.

Полковник в отставке Эрай Гючлюер, глава Евразийского центра стратегических исследований, заявил турецким СМИ, что очистка севера Ирака от РПК также поставит под сомнение присутствие группировки на севере Сирии. Фактически речь идет не о проведении операции на севере Ирака, а о запуске цепочки операций. «Год назад Турция подготовила определенную стратегию по прекращению присутствия РПК на севере Ирака и запустила ее 22 декабря прошлого года. То есть о входе армейского корпуса турецкой армии на север Ирака, уничтожении баз РПК и возвращении не может быть и речи, цель - полный контроль над горными районами вдоль границы Ирака с Турцией на глубине около 20 километров. Если это произойдет, деятельность членов РПК на равнинах осложнится», — сказал Гючлюер. Он полагает, что планируемую операцию против РПК поддержат лидеры Иракского Курдистана Барзани и Талабани, а также арабские племена и туркмены региона. «Вооруженные подразделения этих группировок, в том числе пешмерга, объединятся и образуют единую линию фронта против РПК, и эта линия фронта сотрет террористов с севера Ирака», — уверенно заявил эксперт. Гючлюер добавил, что по итогам операции количество позиций и баз турецкой армии на севере Ирака будет увеличено, тем самым создав новую геополитическую ситуацию в регионе. «После того как Турция возьмет под свой контроль горные районы на севере Ирака, шансы других региональных игроков осуществлять различные действия в разное время уменьшатся», — сказал он.