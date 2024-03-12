Лукашенко: Беларуси в 2020 году помог Бог

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в период президентских выборов 2020 года ситуация могла привести к войне, но помог Бог, однако сейчас она еще опаснее. Его слова приводит агентство БелТА.

"Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы [оппозиция] сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом, там, с ребенком. Никто. Бог - он нас просто защитил", - сказал Лукашенко на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции.

Однако, по мнению Лукашенко, сейчас ситуация опаснее, потому что он многого не видит. "Сегодня еще опаснее ситуация. Опаснее тем, что мы ее не видим, наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации, - сказал президент. - Поэтому надо аккуратно, идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет".