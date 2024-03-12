О чем говорится в Бакинской декларации

В Баку состоялась девятая встреча министров иностранных дел трехстороннего формата сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией. По итогу встречи главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции подписали Бакинскую декларацию, которая подразумевает дальнейшее развитие отношений между тремя странами, сообщает МИД Грузии.

В документе подчеркнуты конкретные вопросы, в том числе необходимость мира, стабильности и экономического развития в регионе.

В Бакинской декларации говорится о возросшей транспортной роли региона в глобальном контексте и важности Среднего коридора и его реализации. Этим же документом стороны одобряют экономические проекты, объединяющие все три страны.

Кроме того, в документе говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии и Азербайджана.

В ходе министериала стороны подчеркнули образцовое сотрудничество между тремя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и особо подчеркнули важность трехстороннего формата сотрудничества с точки зрения устойчивого, стабильного развития и мира в регионе.

Особый акцент был сделан на политике, торговле, экономике, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны положительно оценили успешное отраслевое сотрудничество в трехстороннем формате и регулярные встречи в парламентской, оборонной, экономической и других сферах.

Главы внешнеполитических ведомств Илья Дарчиашвили, Джейхун Байрамов и Хакан Фидан выразили готовность продолжать скоординированные действия по реализации совместных проектов.