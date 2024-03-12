Для восстановления турецко-армянских отношений властям в Ереване следует провести в Конституции важные изменения внешнеполитического характера. Это касается территориальных претензий к соседним странам, притязаниям, которым не суждено сбыться. Об этом haqqin.az заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Азербайджан освободил от оккупации свои земли, решил карабахский вопрос и тем самым было устранено одно из самых больших препятствий к восстановлению отношений между Анкарой и Ереваном.

Говорить о нормализации можно будет после того, как Армения конституционно закрепит признание территориальной целостности Азербайджана, нынешней армяно-турецкой границы и откажется от территориальных претензий к Турции и политики обвинения в так называемом «геноциде армян».

Все эти вопросы должны быть внесены в Конституцию Армении, без этого невозможны продвижения на армяно-турецких переговорах о нормализации. В этом плане позиции Азербайджана и Турции абсолютно идентичны», - сказал Бинали Йылдырым.