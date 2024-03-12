Путин обвинил Киев в попытке срыва выборов
Киеву своими атаками не удастся помешать выборам в России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Кого они решили запугать? Русский народ?" - заявил глава государства.
"Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", - подчеркнул он.
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