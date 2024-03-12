Путин обвинил Киев в попытке срыва выборов

Киеву своими атаками не удастся помешать выборам в России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Кого они решили запугать? Русский народ?" - заявил глава государства.

"Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", - подчеркнул он.