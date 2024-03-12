Шольц: Доходы от российских активов пойдут на оружие для Киева

Страны ЕС намерены использовать доходы от замороженных в Европе российских активов для финансирования закупок оружия для Киева. Об этом заявил в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Мы будем использовать сверхприбыль от российских активов, которые заморожены в Европе, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины", - сказал глава правительства ФРГ.

Также Олаф Шольц заявил, что поддерживающие Украину страны не находятся в состоянии войны с Россией: "Понятно, что мы поддерживаем Украину. Также ясно, что мы не находимся в состоянии войны с Россией".