G7 пригрозила Ирану

Страны Группы семи (G7) готовы принять меры и оперативно дать скоординированный ответ в случае, если Иран передаст РФ баллистические ракеты и связанные с ними технологии. Об этом говорится в заявлении лидеров G7, распространенном агентствами Reuters и ANSA.

В заявлении, которое приводит агентство ANSA, указывается, что Группа семи "крайне обеспокоена" тем, что Иран "рассматривает возможность передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий России". "Мы просим Иран воздержаться от этого, поскольку это будет способствовать дальнейшей дестабилизации и означать поддержку агрессии РФ", - утверждается в тексте.

"Мы готовы быстро реагировать и дать скоординированный ответ путем принятия новых значительных мер", - указано в заявлении. В нем также содержится предупреждение всем "третьим странам", которым "грозят санкции" в случае какой-либо поддержки действий России против Украины.