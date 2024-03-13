Путин предпочел онлайн

Кандидат в президенты РФ, действующий глава российского государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах.

Последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.