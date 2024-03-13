Министр обороны Литвы уходит в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уходит в отставку, сообщает издание Delfi со ссылкой на собственные источники.

По слухам в политических кулуарах, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с главой правительства Ингридой Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания Анушаускаса в США, где на этой неделе он находился с визитом. Что, однако, вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.

Анушаускас был активным противником РФ и допускал возможность отправки литовских военных в Украину. Источники Delfi сообщают, что на пост министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.