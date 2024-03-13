Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:40

Накануне, 14 марта, новоиспеченный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время посетит Азербайджан и Армению. Этот визит состоится после официальных встреч главы правительства в Брюсселе. «В эту субботу состоится визит в Азербайджан, через неделю – в Армению», — сказал Кобахидзе журналистам. По его словам, на встречах в Баку и Ереване будут затронуты «все важные вопросы», в числе которых и обеспечение мира.

«Важно обеспечить мир в регионе, и здесь, вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе», — добавил он. Заложенная с давних пор политическая традиция в Грузии гласит: новый глава правительства один из первых своих визитов совершает в Азербайджан. Однако в нынешней ситуации предстоящий визит Кобахидзе в Баку и Ереван, причем после поездки в Брюссель, необходимо рассматривать в несколько ином контексте. Еще в прошлом году официальный Баку выдвинул идею продолжения прямых мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии. Армения не выступает против проведения переговоров в Грузии, ибо для обеих сторон по-большому счету приемлемо, чтобы Тбилиси, как столица соседнего и нейтрального государства, стал площадкой для переговорного процесса. В контексте углубляющейся конкуренции между Западом и Россией за контроль над переговорным процессом Москва выступает против брюссельской и вашингтонской платформ. Соответственно, переход процесса на тбилисскую платформу мог бы дать новый импульс для стремительного продвижения миротворческих усилий. Активизация политических и дипломатических контактов в последние дни свидетельствует о попытках формирования новой стабильной переговорной площадки. 12 марта секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил Тбилиси и провел переговоры с премьер-министром Кобахидзе.

Стороны обсудили, среди прочего, двустороннее и многостороннее сотрудничество в регионе, обеспечение долгосрочного мира. В этот же день Кобахидзе провел отдельные переговоры с послами Азербайджана и Армении, обсудив с ними «текущую ситуацию в регионе». Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси готов внести свой вклад в достижение мира в регионе, на брифинге, состоявшемся после трехсторонних переговоров, прошедших в Баку 15 марта с участием министров иностранных дел Азербайджана и Турции. Вместе с этим нельзя не упускать из внимания, что приостановленные с середины прошлого года прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией частично возобновились с участием Германии. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян встретились в ходе Мюнхенской конференции по безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца. Позже министры иностранных дел двух стран продолжили переговоры в германской столице.