Баку и Ереван заключат мир в Тбилиси? главная тема
Накануне, 14 марта, новоиспеченный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время посетит Азербайджан и Армению. Этот визит состоится после официальных встреч главы правительства в Брюсселе.
«В эту субботу состоится визит в Азербайджан, через неделю – в Армению», — сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, на встречах в Баку и Ереване будут затронуты «все важные вопросы», в числе которых и обеспечение мира.
«Важно обеспечить мир в регионе, и здесь, вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе», — добавил он.
Заложенная с давних пор политическая традиция в Грузии гласит: новый глава правительства один из первых своих визитов совершает в Азербайджан. Однако в нынешней ситуации предстоящий визит Кобахидзе в Баку и Ереван, причем после поездки в Брюссель, необходимо рассматривать в несколько ином контексте.
Еще в прошлом году официальный Баку выдвинул идею продолжения прямых мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Грузии.
Армения не выступает против проведения переговоров в Грузии, ибо для обеих сторон по-большому счету приемлемо, чтобы Тбилиси, как столица соседнего и нейтрального государства, стал площадкой для переговорного процесса.
В контексте углубляющейся конкуренции между Западом и Россией за контроль над переговорным процессом Москва выступает против брюссельской и вашингтонской платформ. Соответственно, переход процесса на тбилисскую платформу мог бы дать новый импульс для стремительного продвижения миротворческих усилий.
Активизация политических и дипломатических контактов в последние дни свидетельствует о попытках формирования новой стабильной переговорной площадки.
12 марта секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов посетил Тбилиси и провел переговоры с премьер-министром Кобахидзе.
Стороны обсудили, среди прочего, двустороннее и многостороннее сотрудничество в регионе, обеспечение долгосрочного мира. В этот же день Кобахидзе провел отдельные переговоры с послами Азербайджана и Армении, обсудив с ними «текущую ситуацию в регионе».
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси готов внести свой вклад в достижение мира в регионе, на брифинге, состоявшемся после трехсторонних переговоров, прошедших в Баку 15 марта с участием министров иностранных дел Азербайджана и Турции.
Вместе с этим нельзя не упускать из внимания, что приостановленные с середины прошлого года прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией частично возобновились с участием Германии. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян встретились в ходе Мюнхенской конференции по безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца. Позже министры иностранных дел двух стран продолжили переговоры в германской столице.
Сложно судить, станет ли берлинская платформа в свете конфронтации коллективного Запада с Россией устойчивой для продолжения контактов? Ведь государства форсируют мирный процесс. Так, в ходе своего выступления на Бакинском Глобальном форуме 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с важным заявлением, отметив, что мир стал ближе, чем когда-либо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян же в ходе своего выступления в парламенте 15 марта подтвердил обнародованную информацию о достигнутом прогрессе по вопросу взаимного признания границ 1991 года между Баку и Ереваном.
Аналитики допускают, что стороны отдадут предпочтение прямым переговорам именно в равноудаленной, нейтральной и соседней Грузии, ибо географические рамки переговорного процесса, как и перспектива подписания мирного договора, в настоящее время превратились в предмет жесткой международной борьбы…