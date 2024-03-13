Причина, по которой Германия не передает Украине Taurus

Информация, которую Шольц на последних дебатах в Бундестаге по Taurus назвал "тайными знаниями", была озвучена на специальном заседании парламентского комитета по вопросам обороны в понедельник, 11 марта. На нем в части, которая касалась Taurus, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер выступил с 20-минутным докладом об особенностях этих ракет.

Ключевая причина, по которой канцлер Германии Олаф Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, может быть связана с особенностями наведения целей. Об этом говорится в публикации портала t-online.

Главная проблема, на которую указал Бройер, заключалась в том, что для эффективного использования этой ракеты необходимо огромное количество данных и специальная компьютерная система, которая есть только у Бундесвера.

В случае, если бы Германия передала Украине Taurus, то сама бы уже не имела доступа к этим системам и существенно подорвала бы свою обороноспособность, пишет t-online со ссылкой на участников заседания. Детали этой системы засекречены, поэтому собеседники издания не смогли даже оценить, сколько Берлину понадобилось бы времени на ее восстановление.

В то же время, указывает t-online, существует возможность предоставить Киеву эти ракеты в "урезанной" форме, без системы наведения. В таком случае Taurus служил бы дополнением к менее мощным британским крылатым ракетам Storm Shadow, добавляет издание.

"После выступления Броера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно выдвигает громкие требования, больше не было вопросов", – сказал источник t-online. Другой участник встречи заявил изданию, что выступление генинспектора Бундесвера заставило его пересмотреть позицию по предоставлению Украине крылатых ракет.