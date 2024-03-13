Украина намерена провести саммит мира без России

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса Киев рассматривает исключительно без участия России, при этом отметил, что украинские власти допускают участие Москвы на втором саммите при соблюдении определенных условий.

"Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления, кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах... Россия точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира", - приводит слова Жовквы украинское агентство "Укринформ".

По его словам, цель саммита - разработать совместно с его странами-участниками совместное видение достижения мира в Украине. "Если Россия будет готова к восприятию такого плана... , то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира на Украине", – резюмировал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Владимир Зеленский 8 марта заявил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием РФ.