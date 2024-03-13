Продлен срок ареста замдиректора Abzas media

В отношении заместителя директора Abzas media Мухаммеда Кекалова рассмотрено представление о продлении срока ареста. Решение было вынесено на процессе в Хатаинском районном суде, сообщает АПА.

Согласно постановлению, срок ареста в отношении Мухаммеда Кекалова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что 21 ноября прошлого года в отношении директора Abzas media Ульви Гасанлы и главного редактора Севиндж Вагифгызы, 23 ноября - заместителя директора Мухаммеда Кекалова, 1 декабря - сотрудницы сайта Наргиз Абсаламовой, 13 декабря - журналиста Хафиза Бабалы и 13 января – сотрудницы сайта Эльнары Гасымовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в контрабанде.



Им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (групповая контрабанда) УК АР.