Байден вновь оскорбил Путина

Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса США готовы внести свой вклад (в поддержку Украины - прим.). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит", - сказал Байден во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Выступая 21 февраля на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, Байден утверждал, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".