Руководителю интернет-телеканала предъявлено новое обвинение

В отношении арестованного руководителя интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова выдвинуто новое обвинение. Об этом сообщил его адвокат Немет Керимли, передает АПА.

«Ранее против Теймура Керимова было выдвинуто обвинение по статье 182.2.4 (вымогательство с целью получения значительного количества имущества) Уголовного кодекса. Сейчас добавлено обвинение по статье 182.2.1 (совершение группой лиц по предварительному сговору)», - проинформировал адвокат.

12 декабря прошлого года Наримановский районный суд избрал в отношении руководителя интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.