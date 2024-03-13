Европа не пустит с легкостью армян

Существенный регресс произошел в переговорном процессе по либерализации визового режима Армении с ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Работа с ЕС была беспрецедентно интенсивной, и по всем направлениям был зафиксирован прогресс. Но есть одна сфера, где желаемый результат пока не достигнут. Как в отношениях с ЕС, так и с отдельными членами союза ситуация очень далека от позитивной. Это вопрос виз. Напротив, произошел существенный регресс, даже для студентов, направляющихся в Европу по программе Erasmus, хотя предполагалось, что у них не должно быть никаких проблем», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что МИД продолжит работу в этом направлении, и выразил надежду на то, что ситуация изменится к лучшему уже в 2024 году.