Сегодня в конференц-зале ASK Plaza состоялось общее собрание Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF).

По словам Кямрана Набизаде, в целях дальнейшего улучшения результатов, увеличения массовости, особенно в регионах, и развития тяжелой атлетики в целом сделан акцент на создание новых клубов и поддержку существующих.

Кямран Набизаде во вступительной речи отметил, что благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева наши спортсмены добились больших успехов на международных аренах. Он особо подчеркнул поддержку тяжелой атлетики и выделил достижение Дадаша Дадашбейли, ставшего в феврале чемпионом Европы.

В заседании приняли участие президент Федерации Кямран Набизаде, вице-президенты Мирсамед Мовсумзаде и Фирдовси Умудов, руководитель отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, члены федерации, эксперты и другие гости.

Президент Федерации сообщил, что были укреплены отношения с Европейской и Международной федерациями тяжелой атлетики, предприняты совместные шаги в вопросах антидопинговой политики, что было высоко оценено указанными организациями.

Далее были рассмотрены обращения членов правления AAF Нихатбея Мамедли и Анара Гусейнова о досрочном прекращении их полномочий в связи с занятостью. Общее собрание удовлетворило эту просьбу. Вместо них членами правления были избраны Максим Джавадов и Фахри Мехтиев.

Затем состоялись выборы в Контрольно-ревизионную комиссию. Председателем был избран Гюндуз Мамедов, членами комиссии - Билал Магеррамов и Тельман Шюкюрлю.

В завершение были выслушаны мнения и предложения членов Федерации и специалистов, состоялись обсуждения.