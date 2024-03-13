Греция может передать Украине С-300

Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщает Army Recognition.

Греция пересматривает вопрос о поставках своих зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300 и "Тор-М1" Украине после российского военного удара, нанесенного неподалеку от ее премьер-министра во время визита в Украину.

"Эта переоценка знаменует собой поворотный момент после того, как российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны, в которой находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский в Одессе 6 марта", - пишет издание.

СМИ указывают, что такая возможность есть в случае получения Афинами более современной американской системы MIM-104 Patriot.