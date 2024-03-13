Леонид Швец, автор haqqin.az 00:24

Одесса расположена далеко от линии фронта, но это один из городов Украины, которому достается едва ли не больше, чем другим областным центрам, за исключением Херсона, отделенного от оккупированной территории лишь полоской Днепра. Даже Харьков, после того как российские войска были отброшены за государственную границу, страдает от обстрелов меньше. Шахеды и баллистические ракеты накрывают Одессу практически каждый день. Только в марте за прошедшие две недели произошло три особенно кровавых трагедии.

2 марта шахед врезался в многоэтажный дом, от взрыва сложился целый подъезд, погибло 12 человек, из которых пятеро детей. На похороны пришли сотни людей, в городе был объявлен траур. 6 марта баллистическая ракета ударила по одесскому порту, когда рядом находились правительственная делегация Греции во главе с премьер-министром Мицотакисом и принимавшая гостей группа украинских руководителей, включая Владимира Зеленского. Взрыв унес жизни пяти человек. 15 марта днем «Искандеры», выпущенные с территории Крыма, убили в Одессе двадцать человек, больше семидесяти раненых: на место первого удара, где уже работали медики и спасатели, прилетела новая ракета. Возможно, как это, к сожалению, нередко бывает, количество погибших будет больше, не все тяжелораненые в итоге выживают.

Стремление России уничтожить Одессу и одесситов продиктовано не только тем соображением, что это главный порт Украины, который доблестному Черноморскому флоту РФ так и не удалось блокировать. Неостывающая интенсивность, с которой по легендарному городу запускаются все новые партии смертоносного железа, выдает жгучее стремление отомстить «жемчужине у моря», которая должна была украсить корону новой российской империи, но имела наглость оказать ожесточенное сопротивление. В концепции «Новороссии» Одессе отводилось особое место. В царской России этот город играл роль главного южного порта, был «южной Пальмирой», уравновешивая «северную» - Санкт-Петербург. И Одесса действительно была центром условной Новороссии, культурным, торговым и экономическим, в 1865 году тут был основан Новороссийский императорский университет Здесь всегда сохранялся колорит многонационального порта с южнорусско-еврейской изюминкой и неисчерпаемой жизнерадостностью. Недаром великий Михаил Жванецкий начинал свой рабочий путь механиком в Одесском порту - том самом порту, который сейчас убивают российские ракеты.