Франция и Германия займутся оружием в Украине

Французские и германские компании будут работать с Киевом, чтобы ускорить производство вооружений в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Наши промышленные производители собираются работать вместе с украинцами с целью еще быстрее производить системы вооружений», - сказал Макрон.

«Я бы хотел поблагодарить канцлера, который взял на себя особую ответственность в отношении совместного производства вооружений на украинской территории. В настоящее время мы хотим приступить к этому делу», - добавил французский лидер.