Китай готов внести свою лепту

Китай готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

"Китай готов предоставить необходимые возможности для проведения переговоров между Россией и Украиной и будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.