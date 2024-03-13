В трех российских областях режим ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена на всей территории Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введенном режиме опасности атаки беспилотников, а Курске и Курском районе работает система ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Грайворонского округа, в результате которого получили различные повреждения 43 дома, два социальных объекта, два хозяйственных субъекта и территория рынка.