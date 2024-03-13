ХАМАС не убедил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложения радикальной группировки ХАМАС по освобождению заложников, назвав их "абсурдными". Радикальная военизированная группировка ХАМАС признана террористической в США, Великобритании и Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

Израильский премьер заявил о готовности направить в Доху (Катар) своих представителей для согласования с палестинской стороной условий прекращения огня и освобождения израильских заложников.

Нетаньяху также одобрил военный план вступления Армии обороны Израиля в город Рафах на юге сектора Газа. Речь идет об эвакуации израильскими военными мирного палестинского населения — в Рафахе укрываются от военных действий более 2 миллионов жителей сектора Газа. Нетаньяху пока не называет сроков проведения операции в Рафахе.