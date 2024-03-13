«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов», — цитирует губернатора Интерфакс.

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

По данным телеграм-каналов Baza и «Осторожно, новости», пожар начался из-за атаки беспилотников. «Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров», — пишет Baza.

По данным издания, в это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

Российское Минобороны об атаке беспилотников в Самарской области пока не сообщало.

С начала недели не менее трех крупных российских НПЗ подверглись атакам дронов. В среду, 13 марта, утром был атакован Рязанский НПЗ, который производит 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов, расположенных около Москвы.

В течение трех дней беспилотника попали также по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области, в результате предприятие приостановило работу. Во вторник, 12 марта, в результате попадания дрона был также поврежден принадлежащий «ЛУКОЙЛ» НПЗ в городе Кстово под Нижним Новгородом.

Bloomberg подсчитало, что на эти три НПЗ приходится около 12% мощностей России по переработке нефти.

Источник Украинской службы Би-би-си в силовых структурах ранее заявил, что Украина подобными атаками реализует «подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России». «Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан», — заявил источник. Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на заводы.