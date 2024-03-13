15 марта лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии. На полигоне Ким Чен Ын руководил тренировкой военных, которая была нацелена на проверку готовности авиации к «мобилизации по произвольным оперативным планам, разрабатываемым в непредвиденных военных условиях».

В декабре 2023 года стало известно, что Ким Чен Ын получил автомобиль Maybach, хотя его поставки республике запрещены санкциями. В феврале ЦТАК сообщило, что Путин подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства. Марку и модель машины агентство не назвало. Кремль позднее уточнил, что речь идет об Aurus. Президент России показал лидеру КНДР автомобили Aurus еще в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию с визитом. Глава Северной Кореи тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.