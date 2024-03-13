Товарищ Ким на подаренном Путиным Aurus фото
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщила заместитель главы отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
«Особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны», — говорится в ее заявлении, которое передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Использование Ким Чен Ыном автомобиля является «ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается на новом высоком этапе», отметила Ким Ё Чжон.
15 марта лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии. На полигоне Ким Чен Ын руководил тренировкой военных, которая была нацелена на проверку готовности авиации к «мобилизации по произвольным оперативным планам, разрабатываемым в непредвиденных военных условиях».
В декабре 2023 года стало известно, что Ким Чен Ын получил автомобиль Maybach, хотя его поставки республике запрещены санкциями. В феврале ЦТАК сообщило, что Путин подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства. Марку и модель машины агентство не назвало. Кремль позднее уточнил, что речь идет об Aurus. Президент России показал лидеру КНДР автомобили Aurus еще в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию с визитом. Глава Северной Кореи тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.