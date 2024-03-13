Москва снова о выходе Армении из ОДКБ: у Захаровой «есть информация»

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть основан на «реальных нуждах» страны, это решение не относится к исконным национальным интересам страны и «приготовлено где-то в Брюсселе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова заявила, что каждая страна сама выбирает, с какими объединениями хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов: «Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что ей неизвестно, почему в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ: «Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлебка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ.».

Захарова добавила, что решать будет в итоге все равно Ереван, но не стоит этого делать на основе «несуществующих фактов».

12 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если представители организации не ответят на поднятые Ереваном вопросы.