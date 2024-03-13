Американцы не против ввода войск НАТО в Украину

Каждая страна - член НАТО будет самостоятельно решать, отправлять ли войска в Украину, сказал советник Белого дома Джон Кирби.

На вопрос, будут ли в Вашингтоне против того, чтобы другие страны разместили свои войска в Украине, Кирби заявил, что это суверенное право каждой страны. По его словам, США не против размещения войск других стран в Украине, при этом Вашингтон не будет посылать своих военных.

«Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени США и нашего главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска», — ответил Кирби.