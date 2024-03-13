Ведущий медицинский вуз Кореи будет сотрудничать с Баку

10:07

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с руководством одного из ведущих медицинских вузов Кореи - университета Kyung Hee, сообщает пресс-служба Минздрава. Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей. Теймур Мусаев указал на наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.

По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов: «В Республике Корея создана развитая система здравоохранения. Корейские специалисты известны во всем мире не только своей практической деятельностью, но и научными трудами. Здесь совершенствуются и применяются новые методы лечения онкологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердца, печени и почек». Министр здравоохранения выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.