О чем Россия предупреждает Армению?

Москва в ходе контактов предупреждает Ереван о рисках, связанных с втягиванием Армении в антироссийский курс западных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить», – сказала Захарова в интервью РИА Новости.

По ее словам, некоторые доводы Москвы были восприняты армянской стороной, «даже были приняты определенные меры».

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями», – заявила она.

Захарова уверяет, что Россия искренне желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет и выстраивала политику, исходя из национальных интересов, а не тех интересов, «которые написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице».