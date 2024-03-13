Байден рассчитывает поработать с Алиевым до конца года новость дополнена
Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз. Текст поздравительного послания опубликован на официальном сайте главы азербайджанского государства.
«Уважаемый господин Президент.
От имени народа Соединенных Штатов Америки передаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана, желаю мирного, благополучного и радостного праздника Новруз.
В то время, когда мы отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года желаю работать вместе с Вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития», - говорится в поздравительном письме президента США.