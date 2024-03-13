По словам Гладкова, один из погибших был за рулем грузовика, в его автомобиль попал снаряд, мужчина скончался на месте. Другая жительница Белгорода погибла в гаражном кооперативе, куда она пришла с сыном. Ребенок получил осколочные ранения. Также двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, три пострадали.

Белгород утром 16 марта вновь оказался под обстрелом. В местных телеграм-каналах были опубликованы фото и видео поврежденных домов и автомобилей.

Белгородский губернатор добавил, что в результате обстрела города были выбиты окна в семи многоквартирных домах, двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено не менее 15 автомобилей.

Около 08:00 мск Гладков написал в телеграм-канале, что в Белгороде «запущена сирена ракетной опасности», спустя 20 минут опубликовал пост об отмене тревоги, не указав подробностей.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что в ночь на 16 марта средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области украинские ракету «Точка-У», снаряд RM-70 Vampire, а также три беспилотника. Еще пять дронов самолетного типа сбили над территорией Курской области.